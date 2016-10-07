На Дону завели дело против подростков, осквернивших мемориал

Posted 7 октября 2016, 02:40
Published 7 октября 2016, 02:40
Modified 11 сентября 2022, 08:31
Updated 11 сентября 2022, 08:31
"По данным полиции, двое несовершеннолетних в возрасте 14 и 15 лет черной краской нанесли различные надписи на памятник", - сказано в сообщении.
Уточняется, что дело завели по статье "Вандализм". Максимальное наказание составляет три года заключения.
Ранее от администрации города появилась информация, что комплекс восстановили.
Первым о происшествии рассказал в соцсетях глава города.