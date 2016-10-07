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Posted 7 октября 2016, 02:40

Published 7 октября 2016, 02:40

Modified 11 сентября 2022, 08:31

Updated 11 сентября 2022, 08:31

На Дону завели дело против подростков, осквернивших мемориал

7 октября 2016, 02:40
В Ростовской области завели уголовное дело в отношении несовершеннолетних, которые в Новочеркасске осквернили памятник "Курган Славы", информирует региональное УМВД РФ.

"По данным полиции, двое несовершеннолетних в возрасте 14 и 15 лет черной краской нанесли различные надписи на памятник", - сказано в сообщении.

Уточняется, что дело завели по статье "Вандализм". Максимальное наказание составляет три года заключения.

Ранее от администрации города появилась информация, что комплекс восстановили.

Первым о происшествии рассказал в соцсетях глава города.

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