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Проблемный ЖК "Европейский" в Ростове достроят через год

7 октября 2016, 08:58
Проблемный жилой комплекс "Европейский", расположенный в западном жилом массиве города Ростова-на-Дону, достроят в течение года после снятия ареста на землю, сообщила на встрече с дольщиками комплекса заместитель генерального директора ООО "Полет" Мария Шаровка.

Дольщики ЖК "Европейский" пытаются получить свои квартиры с 2015 года. Весь комплекс должны были сдать уже в сентябре 2016 года, однако из десяти недостроенных многоквартирных домов шесть находятся на этапе котлована, еще три объекта в разной степени готовности и только один — на завершающем этапе строительства.

После многочисленных митингов и обращений в администрацию города, стройнадзор, прокуратуру достраивать объект вызвался новый инвестор ООО "Полет". Его генеральный директор — Илья Мелконян — бывший совладелец разорившегося застройщика комплекса ООО "Рубин". Сейчас против компании подан иск о несостоятельности (банкротстве) в Арбитражный суд Ростовской области от ООО "Лукойл-ТТК". Застройщик задолжал компании 500 тысяч рублей.

"Достроить жилой комплекс в целом, а это десять домов, возможно в течение одного года после снятия ареста на землю. Первыми будут сданы через два месяца литера 9, через четыре месяца 23 и 24а одновременно, затем в течение полугода литеры 22, 5 и 20. Остальные объекты будут завершены в течение года", — отмечает Шаровка.

По ее словам, сейчас компания получает отказы в разрешении на строительство этих домов из-за наложенного на нее ареста для взыскания неустоек с застройщика. Ранее ООО "Полет" получило разрешение на строительство только для четырех домов: 5, 10, 19 и 20, однако их возведение не начнется без согласования документов по остальным объектам.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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