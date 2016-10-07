Проблемный ЖК "Европейский" в Ростове достроят через год

"Достроить жилой комплекс в целом, а это десять домов, возможно в течение одного года после снятия ареста на землю. Первыми будут сданы через два месяца литера 9, через четыре месяца 23 и 24а одновременно, затем в течение полугода литеры 22, 5 и 20. Остальные объекты будут завершены в течение года", — отмечает Шаровка.