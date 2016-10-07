Ростовские гандболистки в составе сборной России проиграли датчанкам

За российскую сборную на прошедшем матче выступали пять гандболисток из "Ростов-Дона": Владлена Бобровникова, Анна Сень, Екатерина Ильина, Анна Вяхирева и Александра Степанова. Девушки отличились в игре, Бобровникова забросила в датские ворота пять мячей, Сень заработала два очка, остальные девушки – по одному.