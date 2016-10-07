rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Ростовские гандболистки в составе сборной России проиграли датчанкам

7 октября 2016, 08:20
Женская сборная России по гандболу, в состав которой вошли спортсменки из Ростова-на-Дону, уступила датской команде на турнире "Золотая лига", сообщили в клубе "Ростов-Дон".

"Первый матч представительного турнира прошёл 6 октября. Россиянки проиграли национальной сборной Дании на чужой площадке со счетом 22:32", – добавили в команде.

За российскую сборную на прошедшем матче выступали пять гандболисток из "Ростов-Дона": Владлена Бобровникова, Анна Сень, Екатерина Ильина, Анна Вяхирева и Александра Степанова. Девушки отличились в игре, Бобровникова забросила в датские ворота пять мячей, Сень заработала два очка, остальные девушки – по одному.

Следующая игра сборной пройдет с командой Норвегии 8 октября.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Военком Ростовской области Егоров опроверг начало второй волны частичной мобилизации
Сегодня, 00:35
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Подробности гибели женщины из-за падения дерева назвали в Ростовской области
Сегодня, 09:35
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00