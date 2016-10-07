Саввиди назвал условия возобновления работы с "Ростовом"

“Компания готова вернуться к прежним отношениям только в том случае, если руководство клуба будет относиться к вложенным "Группой Агроком" деньгам как к своим, и ему будут оказывать поддержку и другие компании. В данный момент мы не работаем с командой, но готовы рассмотреть вариант совместного с другими спонсорами финансирования "Ростова", - приводит издание слова Саввиди.