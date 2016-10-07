В Ростове ликвидировали незаконную парковку и магазины под ЛЭП

"Помимо стоянки, на этой улице ликвидировали и восемь киосков. Объекты находились в охранной зоне подстанции мощностью 110 киловатт. Такое близкое соседство с ЛЭП могло привести к серьезным электротравмам горожан", – пояснили в МРСК.
В компании добавили, что за последние три месяца специалисты обнаружили 28 подобных фактов. Чаще всего собственники компаний и горожане не подозревают об опасности ведения любого вида деятельности вблизи подстанций и ЛЭП, они размещают рядом с ними гаражи, монтируют детские площадки, торговые павильоны и прочее.
В МРСК Юга напомнили, что демонтировать объекты, установленные рядом с высоковольтными линиями или подстанциями, владельцам придется за свой счет. Кроме того, нарушения в охранных зонах грозят уголовной ответственностью.