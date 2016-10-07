В Ростове ликвидировали незаконную парковку и магазины под ЛЭП

В компании добавили, что за последние три месяца специалисты обнаружили 28 подобных фактов. Чаще всего собственники компаний и горожане не подозревают об опасности ведения любого вида деятельности вблизи подстанций и ЛЭП, они размещают рядом с ними гаражи, монтируют детские площадки, торговые павильоны и прочее.