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В Ростове ликвидировали незаконную парковку и магазины под ЛЭП

7 октября 2016, 11:43
Служба безопасности МРСК Юга совместно с полицией и администрацией Советского района Ростова-на-Дону закрыли самовольно оборудованную стоянку по улице Малиновского, которая находилась близко к ЛЭП, сообщили на сайте снабжающей организации.

"Помимо стоянки, на этой улице ликвидировали и восемь киосков. Объекты находились в охранной зоне подстанции мощностью 110 киловатт. Такое близкое соседство с ЛЭП могло привести к серьезным электротравмам горожан", – пояснили в МРСК.

В компании добавили, что за последние три месяца специалисты обнаружили 28 подобных фактов. Чаще всего собственники компаний и горожане не подозревают об опасности ведения любого вида деятельности вблизи подстанций и ЛЭП, они размещают рядом с ними гаражи, монтируют детские площадки, торговые павильоны и прочее.

В МРСК Юга напомнили, что демонтировать объекты, установленные рядом с высоковольтными линиями или подстанциями, владельцам придется за свой счет. Кроме того, нарушения в охранных зонах грозят уголовной ответственностью.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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