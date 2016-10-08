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Еще один ростовчанин прошел в шоу "Голос"

8 октября 2016, 09:48
Уроженец Ростова-на-Дону 19-летний Роман Багаджиян стал участником 5-го сезона шоу "Голос" на Первом канале, видео своего выступления молодой человек опубликовал в своем Instagram.

Ромчи, так представился ростовчанин жюри, исполнил песню All Of Me, которую написал канадец Мишель Бубле. Первой к молодому иполнителю повернулась Полина Гагарина, ее примеру последовали Леонид Агутин и Григорий Лепс. Судьям так понравилось эта композиция в исполнении Романа, что они станцевали под нее. В качестве наставника молодой человек выбрал Полину Гагарину.

По словам Романа, он уже два года живет в Санкт-Петербурге.
Напомним, что ранее отбор 5-го сезона шоу "Голос" прошел другой уроженец Ростова-на-Дону Кирилл Бабиев.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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