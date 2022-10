Еще один ростовчанин прошел в шоу "Голос"

Ромчи, так представился ростовчанин жюри, исполнил песню All Of Me, которую написал канадец Мишель Бубле. Первой к молодому иполнителю повернулась Полина Гагарина, ее примеру последовали Леонид Агутин и Григорий Лепс. Судьям так понравилось эта композиция в исполнении Романа, что они станцевали под нее. В качестве наставника молодой человек выбрал Полину Гагарину.