Свет будут отключать в Ростове-на-Дону четыре дня подряд из-за техработ

В воскресенье днем света не будет на улицах Московской, Серафимовича и Темерницкой, в переулках Халтуринский, Братский и Долмановский.
Электричество выключат 10 октября на день по улицам Социалистическая, Соколова, Станиславского, Тюхряева, Курчатова, Российская, 40-я Линия, Народного ополчения, Текучева, 19-я и 17-я Линия, Гусева, Кручинина, Мясникова, Листопадова, 1-я Пролетарская.
Также на это время света не будет в переулках Клавишный, Братский, Халтуринский, Безымянный и Желябова.
Кроме того, с 10 по 14 октября днем без электричества останутся жители домов в поселке Кумженский.
С 10 по 12 октября с 09.00 до 16.00 мск не будет света на улицах Самойловская, Пестеля, Поливанова и Маркова.