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Новые отключения света ждут ростовчан во вторник и среду

9 октября 2016, 08:44
В части Ростова-на-Дону 11 и 12 октября жители ряда улиц будут оставаться без света из-за техработ, сообщает в воскресенье горадминистрация.

Электричества не будет днем 11 октября по улицам 24-я Линия, Республиканская, Ленина, Завкомская, Жуковского, Катаева, Варфоломеева, Локомотивная, Народного Ополчения, Черепахина, в переулках Пешеходный, Маяковского, Приволжский.

Также в этот день с 09.00 мск до 12.00 свет выключат на улицах Солидарности, Детская, Владиленская, Шатурская, Кржижановского, в переулках Новокубанский, Молочный, Ударников, Гельца.

Кроме того, 12 октября днем без электричества останутся жители улиц 28-я Линия, Ереванская, Черевичкина, Минераловодская, Писательская, Республиканская, Скачкова, Гусева,  Филимоновская, Эстонская, Сиверса, Собино, переулков Бурный, Веселый, Подпольный, Ученический, Перовский, Чухновский, площади Толстого.

В этот день на несколько часов выключат свет по улицам Каяни, Майская, Советская, Вторая Линия.

Ранее горадминистрация сообщала, что отключения электричества будут проходить в течение четырех дней с понедельника по другим улицам.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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