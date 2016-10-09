Новые отключения света ждут ростовчан во вторник и среду

Электричества не будет днем 11 октября по улицам 24-я Линия, Республиканская, Ленина, Завкомская, Жуковского, Катаева, Варфоломеева, Локомотивная, Народного Ополчения, Черепахина, в переулках Пешеходный, Маяковского, Приволжский.
Также в этот день с 09.00 мск до 12.00 свет выключат на улицах Солидарности, Детская, Владиленская, Шатурская, Кржижановского, в переулках Новокубанский, Молочный, Ударников, Гельца.
Кроме того, 12 октября днем без электричества останутся жители улиц 28-я Линия, Ереванская, Черевичкина, Минераловодская, Писательская, Республиканская, Скачкова, Гусева, Филимоновская, Эстонская, Сиверса, Собино, переулков Бурный, Веселый, Подпольный, Ученический, Перовский, Чухновский, площади Толстого.
В этот день на несколько часов выключат свет по улицам Каяни, Майская, Советская, Вторая Линия.
Ранее горадминистрация сообщала, что отключения электричества будут проходить в течение четырех дней с понедельника по другим улицам.