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Бастующие шахтеры "Кингкоула" написали письмо Путину

10 октября 2016, 12:17
Работники предприятия "Конгкоул", которые вышли на забастовку и объявили голодовку, написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину, которое опубликовали на сайте КПРФ.

"После того, как наши представители посетили администрацию президента и сообщили о серьезной задержке зарплаты, в ряде СМИ появились публикации о том, что нам якобы погасили долг. На самом деле это не так, и публикации эти явно появились с подачи донских властей, чтобы президент увидел, что процесс сдвинулся с мертвой точки", – гласит текст письма.

Шахтеры призвали президента не верить средствам массовой информации и пригласили федеральные власти и журналистов приехать в Гуково Ростовской области, чтобы оценить ситуацию  на месте.

Напомним, ранее работники "Кингкоула" опровергли информацию о погашении 300-миллионного долга по зарплате. Кроме того, они сообщили, что голодовку продлят до 1 января 2017 года, если им не выплатят заработанные деньги.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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