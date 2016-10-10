Бастующие шахтеры "Кингкоула" написали письмо Путину

"После того, как наши представители посетили администрацию президента и сообщили о серьезной задержке зарплаты, в ряде СМИ появились публикации о том, что нам якобы погасили долг. На самом деле это не так, и публикации эти явно появились с подачи донских властей, чтобы президент увидел, что процесс сдвинулся с мертвой точки", – гласит текст письма.
Шахтеры призвали президента не верить средствам массовой информации и пригласили федеральные власти и журналистов приехать в Гуково Ростовской области, чтобы оценить ситуацию на месте.
Напомним, ранее работники "Кингкоула" опровергли информацию о погашении 300-миллионного долга по зарплате. Кроме того, они сообщили, что голодовку продлят до 1 января 2017 года, если им не выплатят заработанные деньги.