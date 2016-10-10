Бастующие шахтеры "Кингкоула" написали письмо Путину

"После того, как наши представители посетили администрацию президента и сообщили о серьезной задержке зарплаты, в ряде СМИ появились публикации о том, что нам якобы погасили долг. На самом деле это не так, и публикации эти явно появились с подачи донских властей, чтобы президент увидел, что процесс сдвинулся с мертвой точки", – гласит текст письма.

