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Благотворительный забег в Ростове собрал полмиллиона рублей

10 октября 2016, 08:42
Прошедший в воскресенье, 9 октября, в Ростове благотворительный забег "Дай пять" должен помочь собрать более полумиллиона рублей, рассказала RostovGazeta координатор проекта Александра Воскресенская.

"Средства пойдут на лечение одного мальчика, ему требуется срочная помощь в лечении именно в данный момент", - уточнила Воскресенская. Результатом организатор довольна.

В забеге участвовало около 400 человек, подготовка началась в конце лета. Вырученные средства пойдут на покупку дорогих лекарств от рака. Участники забега перечисляли взнос, 100% сборов пошли в фонд "Дарина", который специализируется на помощи детям с онкогематогическими заболеваниями.

Забег состоял из 3 дистанций: 1 километр для детей, 5 километров для тех, кто никогда не бегал, и 10 километров для уверенных спортсменов. Забег планируют повторить в следующем году.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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