Благотворительный забег в Ростове собрал полмиллиона рублей

"Средства пойдут на лечение одного мальчика, ему требуется срочная помощь в лечении именно в данный момент", - уточнила Воскресенская. Результатом организатор довольна.
В забеге участвовало около 400 человек, подготовка началась в конце лета. Вырученные средства пойдут на покупку дорогих лекарств от рака. Участники забега перечисляли взнос, 100% сборов пошли в фонд "Дарина", который специализируется на помощи детям с онкогематогическими заболеваниями.
Забег состоял из 3 дистанций: 1 километр для детей, 5 километров для тех, кто никогда не бегал, и 10 километров для уверенных спортсменов. Забег планируют повторить в следующем году.