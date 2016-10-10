Число палаток и киосков начало сокращаться на Дону

Так, в 2015 году на территории региона насчитывалось больше 33 тысяч магазинов, около 11,5 тысячи павильонов, палаток и киосков и почти 2 тысячи аптек. По сравнению данными 2014 года, число палаток и киосков в Ростовской области сократилось на 3,3%, количество магазинов, напротив, выросло – на 0,8%, павильонов – на 7,5%, аптек – на 3,5%.