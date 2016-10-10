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Число палаток и киосков начало сокращаться на Дону

10 октября 2016, 13:38
В Ростовской области зафиксировано снижение числа объектов мелкорозничной торговли, говорится в сообщении Ростовстата.

Так, в 2015 году на территории региона насчитывалось больше 33 тысяч магазинов, около 11,5 тысячи павильонов, палаток и киосков и почти 2 тысячи аптек. По сравнению данными 2014 года, число палаток и киосков в Ростовской области сократилось на 3,3%, количество магазинов, напротив, выросло – на 0,8%, павильонов – на 7,5%, аптек – на 3,5%.

"Всего по итогам года на Дону насчитывалось около 46 тысяч торговых объектов или 3,1 миллиона квадратных метров торговых площадей, что на 4,6% больше, чем в 2014 году", - сказано в сообщении.


#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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