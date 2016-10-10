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Энергетики Волгодонска оказались не готовы к осенне-зимнему периоду

10 октября 2016, 10:24
Ростехнадзор проверил "Волгодонскую городскую электрическую сеть" и обнаружил нарушения в техническом обслуживании мощностей компании для работы в осенне-зимний период, сообщает пресс-служба Северо-Кавказского управления ведомства.

"Так, устройства релейной защиты и автоматика подстанции "Юго-Западная" не прошли техобслуживание, ремонт выключателей на ней провели с нарушениями норм, эти выключатели также не протестировали в полном объеме", – пояснили в надзорном органе.

Кроме того, трансформаторную подстанцию не исследовали тепловизором, осмотры оборудования провели не в полном объеме. Дефекты, которые выявили во время работы станции, устранили не полностью.

В результате проверки компанию и двоих ответственных лиц "Волгодонской городской электрической сети" привлекли к административной ответственности.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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