Энергетики Волгодонска оказались не готовы к осенне-зимнему периоду

"Так, устройства релейной защиты и автоматика подстанции "Юго-Западная" не прошли техобслуживание, ремонт выключателей на ней провели с нарушениями норм, эти выключатели также не протестировали в полном объеме", – пояснили в надзорном органе.
Кроме того, трансформаторную подстанцию не исследовали тепловизором, осмотры оборудования провели не в полном объеме. Дефекты, которые выявили во время работы станции, устранили не полностью.
В результате проверки компанию и двоих ответственных лиц "Волгодонской городской электрической сети" привлекли к административной ответственности.