Миграция из Ростовской области за 12 лет уменьшилась в 4 раза

Так, за период 2002-2004 годы Ростовскую область покинули 8 640 человек, а с 2012 по 2014 годы – 2 251 человек. Всего за 12 лет из городов и поселений Дона в соседние регионы и в другие государства уехали 14 714 человек, добавили в Комитете.