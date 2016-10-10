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Миграция из Ростовской области за 12 лет уменьшилась в 4 раза

10 октября 2016, 13:53
За последний отчетный период Ростовскую область покинуло в четыре раза меньше человек, чем десять лет назад, свидетельствуют опубликованные данные Комитета гражданских инициатив.

"Презентация аналитического доклада "Эмиграция из России в конце XX – начале XXI века" Комитета прошла 6 октября 2016 года. Аналитики собрали данные за 2002-2014 годы по численности населения в регионах России. Согласно статистике, в последние годы численность убывающих из региона жителей Дона существенно сократилась", – говорится в документах организации.

Так, за период 2002-2004 годы Ростовскую область покинули 8 640 человек, а с 2012 по 2014 годы – 2 251 человек. Всего за 12 лет из городов и поселений Дона в соседние регионы и в другие государства уехали 14 714 человек, добавили в Комитете.

Авторы статистики уточнили, что в исследовании они использовали показатели численности выехавших на 10 000 человек постоянного населения субъектов России. В целом Южный федеральный округ эксперты оценили как регион с невысокой миграцией населения.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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