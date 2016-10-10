Множество улиц Новочеркасска во вторник останутся без света

Днем света не будет по улицам Щорса, Ларина, Желябова, Ефремова, Крайняя, Просвещения, Губкина, Строителей, Токарева, Персиановская, Степная, Толбухина, Добролюбова Харьковская, Восточная, Лесная, Транспортная, Яновская, Визирова, Грушевская, Силикатная, Ростовский выезд, Старочеркасская.
Также на этот период электричества не будет в переулках Гражданский, Виноградный, Казанский, Черноярова, Татарский, Победный, Узкий, Западный, Кольцевой, Веселый и проспекте Платовском.
Кроме того, на несколько часов свет выключат на улица Бакунина, Михайловская, Богдана Хмельницкого, Троицкая, Михайловская, Первомайская, Орджоникидзе.