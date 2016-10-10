Ростовские наркоманы испортили туристам впечатление от города

"Я устроил своим родственникам из Новороссийска экскурсию по городу и не ожидал, что иногородние туристы увидят именно такое зрелище. Рядом с консерваторией на скамейке выпивала компания молодых людей, при этом все пятеро кололись одним шприцем на глазах у прохожих и детей", – пояснил он.
По словам жителя Ростова-на-Дону, его родственники были шокированы этим инцидентом. Кроме того, горожанин удивился тому, что в общественных местах существует запрет на курение, однако запрета на употребление спиртного и наркотиков, видимо, нет, поскольку полицейские в поле зрения мужчины не попали.