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Ростовские наркоманы испортили туристам впечатление от города

10 октября 2016, 09:10
Житель Ростова-на-Дону возмутился тем, что в центре города молодые люди принимали наркотики на глазах прохожих, чем испортили его родственникам-туристам впечатления от столицы Дона, сообщил он в соцсетях.

"Я устроил своим родственникам из Новороссийска экскурсию по городу и не ожидал, что иногородние туристы увидят именно такое зрелище. Рядом с консерваторией на скамейке выпивала компания молодых людей, при этом все пятеро кололись одним шприцем на глазах у прохожих и детей", – пояснил он.

По словам жителя Ростова-на-Дону, его родственники были шокированы этим инцидентом. Кроме того, горожанин удивился тому, что в общественных местах существует запрет на курение, однако запрета на употребление спиртного и наркотиков, видимо, нет, поскольку полицейские в поле зрения мужчины не попали.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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