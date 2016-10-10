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Свыше 60 детей-инвалидов из детдома в Ростове обрели семьи за 3 года

10 октября 2016, 10:06
За последние 3 года 61 ребенок из Ростовского центра помощи детям с отклонениями в физическом и психическом развитии обрел новую семью, следует из сообщения пресс-центра областного Законодательного собрания.

"В 2016 году приемными родителями были усыновлены 16 воспитанников центра", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ростовский центр №4 рассчитан на 28 детей от 3 до 8 лет с отклонениями в развитии, в том числе и в тяжелой форме. 


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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