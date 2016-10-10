В аэропорту Ростова задержали иностранца, разыскиваемого в Узбекистане
10 октября 2016, 10:19
В Ростове-на-Дону в аэропорту задержали иностранного гражданина, которого разыскивали в Узбекистане за совершение преступления, сообщает в понедельник управление на транспорте МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу.
"По данным полиции, 20-летнего гражданина Узбекистана задержали во время досмотровых мероприятий", - сказано в сообщении.
Уточняется, что сейчас проводятся мероприятия с участием инициатора розыска.