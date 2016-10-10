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В аэропорту Ростова задержали иностранца, разыскиваемого в Узбекистане

10 октября 2016, 10:19
В Ростове-на-Дону в аэропорту задержали иностранного гражданина, которого разыскивали в Узбекистане за совершение преступления, сообщает в понедельник управление на транспорте МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"По данным полиции, 20-летнего гражданина Узбекистана задержали во время досмотровых мероприятий", - сказано в сообщении.

Уточняется, что сейчас проводятся мероприятия с участием инициатора розыска.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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