В Ростове арестовали главу энергокомпании за аферу на 100 млн руб

"По данным полиции, в начале этого года фигурант продал физлицу за 950 тысяч рублей трансформаторные подстанции. Деньги от покупателя на счет компании не поступили, но в управление Росреестра по области подозреваемый предоставил справку о полной оплате", - сказано в сообщении.