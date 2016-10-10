В Ростове арестовали главу энергокомпании за аферу на 100 млн руб

"По данным полиции, в начале этого года фигурант продал физлицу за 950 тысяч рублей трансформаторные подстанции. Деньги от покупателя на счет компании не поступили, но в управление Росреестра по области подозреваемый предоставил справку о полной оплате", - сказано в сообщении.
Уточняется, что стоимость имущества составляет свыше 100 миллионов рублей. В отношении руководства завели уголовные дела. В местах их проживания и работы провели обыски и изъяли документы. Сейчас устанавливаются лица, которые также причастны к преступлению.