В Ростове создали 4 решения "сувенира" для развития турбрэнда

Posted 10 октября 2016, 03:37
Published 10 октября 2016, 03:37
Modified 11 сентября 2022, 16:27
Updated 11 сентября 2022, 16:27
"Для пользователей сделали тематический календарь на будущий год, рецепты традиционных блюд в виде инфографики, шуточную раскраску-антистресс и макет майки-навигатора туриста с пиктограммами главных достопримечательностей", - сказано в сообщении.
Уточняется, что в календаре присутствуют 12 работ с изображением города. В рецепты входят знаменитые ростовские блюда, а раскраска создана на тему городского сленга.