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Posted 10 октября 2016, 03:37

Published 10 октября 2016, 03:37

Modified 11 сентября 2022, 16:27

Updated 11 сентября 2022, 16:27

В Ростове создали 4 решения "сувенира" для развития турбрэнда

10 октября 2016, 03:37
На туристическом портале Ростова-на-Дону создали раздел "Ростовские сувениры" для продвижения брэнда города, сообщает горадминистрация.

"Для пользователей сделали тематический календарь на будущий год, рецепты традиционных блюд в виде инфографики, шуточную раскраску-антистресс и макет майки-навигатора туриста с пиктограммами главных достопримечательностей", - сказано в сообщении.

Уточняется, что в календаре присутствуют 12 работ с изображением города.  В рецепты входят знаменитые ростовские блюда, а раскраска создана на тему городского сленга.

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