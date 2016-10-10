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Выявлены многомиллионные хищения при ремонте мэрии Ростова-на-Дону

10 октября 2016, 10:14
Следователи возбудили дело о хищении 5 миллионов рублей при ремонте здания мэрии столицы Южного федерального округа, сообщила RostovGazeta представитель регионального управления СК Галина Гагалаева.

"Расследуется дело о служебном подлоге и превышении должностных полномочий в отношении главы организации "Городское хозяйственное управление города Ростова-на-Дону" Александра Бойкова", - добавила она.

По информации СМИ, организация выступила заказчиком восстановления административного здания.

На данный момент ведётся следствие, подозреваемый не арестован, а находится под подпиской о невыезде. Собеседник агентства не уточнил, продолжает ли он работать в организации.

В самой организации RostovGazeta сообщили, что Бойков уволен еще в феврале, но не пояснили, связано ли это с подозрениями в незаконной деятельности.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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