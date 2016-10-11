Гастрономический гид на английском издали к ЧМ-18 в Ростове

Заведения в гастрономическом гиде представлены по принципу пеших маршрутов по центральным улицам города, начиная от железнодорожного вокзала до Театральной площади. К каждому прилагается краткое описание интерьера, меню и винной карты на русском и английском языках. Отдельно отмечены рестораны с донской кухней и винами местных производителей. С гастрономическим гидом в Ростове можно будет ознакомиться в информационных центрах в аэропорту, на железнодорожном вокзале и у входа в парк им. Горького.