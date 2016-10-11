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Гастрономический гид на английском издали к ЧМ-18 в Ростове

11 октября 2016, 09:04
К Чемпионату мира по футболу-2018 в Ростове-на-Дону издали двуязычный гастрономический гид по ресторанам донской и национальной кухни, сообщила на пресс-конференции в понедельник директор департамента экономики администрации города Светлана Камбулова.
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ЧМ-2018

"В него вошли порядка 65 ресторанов, баров, кофеен и кондитерских, расположенных в центральной части города и на левом берегу Дона", - отмечает она.

Заведения в гастрономическом гиде представлены по принципу пеших маршрутов по центральным улицам города, начиная от железнодорожного вокзала до Театральной площади. К каждому прилагается краткое описание интерьера, меню и винной карты на русском и английском языках. Отдельно отмечены рестораны с донской кухней и винами местных производителей. С гастрономическим гидом в Ростове можно будет ознакомиться в информационных центрах в аэропорту, на железнодорожном вокзале и у входа в парк им. Горького.

#Новости#ЧМ-2018#Экономика#Денис Объедкин
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