Гостиницы Ростова завышают цены для команд во время FIFA-2018

"Несколько ростовских гостиниц установили цену гораздо выше рекомендованной "Матч Аккомодейшн". Им было отказано в размещении, потому что она должна быть примерно одинаковой во всех принимающих городах", — отмечает Камбулова.
По ее словам, только 7 из 119 гостиничных комплексов в Ростове-на-Дону смогли заключить контракты на размещение у себя основных клиентских групп Чемпионата мира по футболу: оргкомитета FIFA, команд, тренерского состава, судий и т.д. "Еще четыре отеля подтвердили свою готовность подписать его в ближайшее время", — отмечает она.
Всего в чемпионате планируют задействовать 119 гостиниц в Ростове, 105 из них уже прошли международную классификацию. Среди них – два пятизвездочных отеля, 15 четырехзвездочных, 16 трехзвездочных, 9 отелей имеют категорию две звезды, 4 отеля – однозвездочных. Еще 59 отелей, в том числе 24 хостела, звездной категории не имеют.