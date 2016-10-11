Гостиницы Ростова завышают цены для команд во время FIFA-2018

По ее словам, только 7 из 119 гостиничных комплексов в Ростове-на-Дону смогли заключить контракты на размещение у себя основных клиентских групп Чемпионата мира по футболу: оргкомитета FIFA, команд, тренерского состава, судий и т.д. "Еще четыре отеля подтвердили свою готовность подписать его в ближайшее время", — отмечает она.