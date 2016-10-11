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Гостиницы Ростова завышают цены для команд во время FIFA-2018

11 октября 2016, 07:16
Цены на размещение основных клиентских групп во время ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону оказались выше среднестатистических цен по России, установленных ООО "Матч Аккомодейшн 2018", сообщила на пресс-конференции в понедельник директор департамента экономики городской администрации Светлана Камбулова.

"Несколько ростовских гостиниц установили цену гораздо выше рекомендованной "Матч Аккомодейшн". Им было отказано в размещении, потому что она должна быть примерно одинаковой во всех принимающих городах", — отмечает Камбулова.

По ее словам, только 7 из 119 гостиничных комплексов в Ростове-на-Дону смогли заключить контракты на размещение у себя основных клиентских групп Чемпионата мира по футболу: оргкомитета FIFA, команд, тренерского состава, судий и т.д. "Еще четыре отеля подтвердили свою готовность подписать его в ближайшее время", — отмечает она.

Всего в чемпионате планируют задействовать 119 гостиниц в Ростове, 105 из них уже прошли международную классификацию. Среди них – два пятизвездочных отеля, 15 четырехзвездочных, 16 трехзвездочных, 9 отелей имеют категорию две звезды, 4 отеля – однозвездочных. Еще 59 отелей, в том числе 24 хостела, звездной категории не имеют.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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