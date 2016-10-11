Очаг чумы свиней в Ростовской области полностью локализован - власти

На днях в одном из домовладений поселка Веселого Ростовской области от африканской чумы умерла свинья. Еще 205 голов были изъяты у населения и сожжены в рамках мер предосторожности. За пределы территории поселка запретили вывозить свинину, а в пятикилометровой зоне от него установили карантин.
"Риска того, что вирус может переброситься на другие районы или поразить крупные предприятия в регионе, нет", - отмечает Носов.
Сейчас сотрудники регионального управления ветеринарии совместно с полицией проводят проверку на предмет того, как вирус мог попасть на территорию области.