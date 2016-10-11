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Очаг чумы свиней в Ростовской области полностью локализован - власти

11 октября 2016, 07:09
Свиноводческим фермам Ростовской области не стоит опасаться африканской чумы, так как очаг заболевания полностью локализован и ликвидирован, сообщил журналисту RostovGazeta заместитель начальника управления ветеринарии Ростовской области, начальник отдела государственной ветеринарной инспекции, ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарного контроля Виталий Носов.

На днях в одном из домовладений поселка Веселого Ростовской области от африканской чумы умерла свинья. Еще 205 голов были изъяты у населения и сожжены в рамках мер предосторожности. За пределы территории поселка запретили вывозить свинину, а в пятикилометровой зоне от него установили карантин.

"Риска того, что вирус может переброситься на другие районы или поразить крупные предприятия в регионе, нет", - отмечает Носов.

Сейчас сотрудники регионального управления ветеринарии совместно с полицией проводят проверку на предмет того, как вирус мог попасть на территорию области.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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