Очаг чумы свиней в Ростовской области полностью локализован - власти

На днях в одном из домовладений поселка Веселого Ростовской области от африканской чумы умерла свинья. Еще 205 голов были изъяты у населения и сожжены в рамках мер предосторожности. За пределы территории поселка запретили вывозить свинину, а в пятикилометровой зоне от него установили карантин.