Предприятия не видят смысла в "Сделано на Дону" без преференций

"Наличие маркировочного знака на продукции еще не говорит о том, что люди ее выберут. Предприятиям нужны конкретные преференции, которые можно монетизировать", — отмечает директор по маркетингу и продажам ООО "Белый Медведь" Денис Афанасьев.