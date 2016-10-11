Предприятия не видят смысла в "Сделано на Дону" без преференций

"Наличие маркировочного знака на продукции еще не говорит о том, что люди ее выберут. Предприятиям нужны конкретные преференции, которые можно монетизировать", — отмечает директор по маркетингу и продажам ООО "Белый Медведь" Денис Афанасьев.
Среди предложенных им вариантов – льготы на поставки продуктов питания в детские сады и школы и проведение отдельных аукционов по предоставлению мест нестационарной уличной торговли для производителей продуктов питания.
Гендиректор "Группы Агроком" Сергей Сапотницкий в качестве меры поддержки сертифицированных предпринимателей предложил субсидировать часть затрат производителей на создание новой линейки продуктов или выход на новые рынки. Еще одним предложением от Исаевского машиностроительного завода было снижение тарифов на энергоносители.
Для ресторанов группы компаний Хорошие рестораны, по словам её генерального директора Романа Панченко, знак «Сделано на Дону» не станет единственным для привлечения посетителей, особенно после внедрения компанией обязательной международной сертификации ХАССП.
«Участие в проекте «Сделано на Дону» – это скорее принадлежность к некой общегородской брендинговой общности и продвижению региона как общего продукта, чем формирование потребительского выбора гостей», — отмечает Панченко.