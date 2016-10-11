Ростов-на-Дону занял 178-е место в рейтинге городов России

"Жители Дона не слишком довольны своими городами – большинство муниципалитетов оказались на последних строчках рейтинга привлекательности крупнейших российских городов. Так, Ростов-на-Дону занял лишь 178-ю позицию", – пояснили в компании.
Опрос провели аналитики портала, которые оценили удовлетворенность горожан различными параметрами агломераций. Горожане высказывались об экологии, чистоте города, услугах ЖКХ, соседях по дому и городу, удобстве транспорта и прочим.
Наиболее положительно о своем городе высказались жители Волгодонска, город занял 95-е место из трех сотен. Батайск оказался в хвосте второй сотни со 192-м местом, Новошахтинск – на 293-м месте, Новочеркасск разместился на 296-й позиции, Шахты – на 290-м месте.
Напомним, Гуково стал абсолютным аутсайдером рейтинга, заняв 300-е место.