Ростов-на-Дону занял 178-е место в рейтинге городов России

Наиболее положительно о своем городе высказались жители Волгодонска, город занял 95-е место из трех сотен. Батайск оказался в хвосте второй сотни со 192-м местом, Новошахтинск – на 293-м месте, Новочеркасск разместился на 296-й позиции, Шахты – на 290-м месте.