rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Ростов-на-Дону занял 178-е место в рейтинге городов России

11 октября 2016, 08:12
Волгодонск, Ростов-на-Дону, Батайск, Шахты, Новошахтинск, Новочеркасск и Гуково попали в список крупнейших городов России, сообщил портал недвижимости domofond.ru.

"Жители Дона не слишком довольны своими городами – большинство муниципалитетов оказались на последних строчках рейтинга привлекательности крупнейших российских городов. Так, Ростов-на-Дону занял лишь 178-ю позицию", – пояснили в компании.

Опрос провели аналитики портала, которые оценили удовлетворенность горожан различными параметрами агломераций. Горожане высказывались об экологии, чистоте города, услугах ЖКХ, соседях по дому и городу, удобстве транспорта и прочим.

Наиболее положительно о своем городе высказались жители Волгодонска, город занял 95-е место из трех сотен. Батайск оказался в хвосте второй сотни со 192-м местом, Новошахтинск – на 293-м месте, Новочеркасск разместился на 296-й позиции, Шахты – на 290-м месте.

Напомним, Гуково стал абсолютным аутсайдером рейтинга, заняв 300-е место.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00