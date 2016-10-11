Ростовский ресторан "Седьмое небо" заплатит за нарушение авторских прав

Такое решение вынес Арбитражный суд региона по иску Южного филиала Российского авторского общества (РАО), который уже на протяжение четырех лет пытается заставить ростовский ресторан выполнять свои обязательства перед правообладателями.
По сообщениям СМИ, ранее РАО пыталось решить вопрос во внесудебном порядке, призывая ростовское заведение подписать документы, которые давали бы право на использования музыкальных композиций для привлечения посетителей. И, поскольку руководство "Седьмого неба" никак не реагировало на уведомления, РАО пришлось обратиться в суд. Тогда сумма штрафов и компенсаций составила 105 тысяч рублей.
Однако значительные денежные санкции не заставили руководство ресторанного комплекса соблюдать авторские права, и в настоящее время представитель общепита должен заплатить в общей сложности 52,8 тысячи рублей компенсаций, штрафов и судебных расходов.