Ростовский ресторан "Седьмое небо" заплатит за нарушение авторских прав

По сообщениям СМИ, ранее РАО пыталось решить вопрос во внесудебном порядке, призывая ростовское заведение подписать документы, которые давали бы право на использования музыкальных композиций для привлечения посетителей. И, поскольку руководство "Седьмого неба" никак не реагировало на уведомления, РАО пришлось обратиться в суд. Тогда сумма штрафов и компенсаций составила 105 тысяч рублей.