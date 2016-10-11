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Sheraton в Ростове окончательно исключили из гостиниц к мундиалю

11 октября 2016, 07:06
Гостиницу Sheraton в Ростове-на-Дону окончательно исключили из перечня перспективных объектов федеральной программы подготовки к Чемпионату мира по футболу, а Hyatt Regency оставили, сообщила на пресс-конференции в понедельник директор департамента экономики городской администрации Светлана Камбулова.

Ранее обе гостиницы хотели убрать из числа ключевых объектов гостеприимства на ЧМ-2018, однако из-за высокой степени готовности Hyatt решили оставить.

"Hyatt остается в перечне гостиниц, рекомендованных к размещению гостей Чемпионата мира. Сейчас для нее нашли нового инвестора, что позволяет по графику завершить отделочные работы", — говорит Камбулова.

По ее словам, вторую гостиницу из списка убрали из-за минимальной вероятности завершения проекта в срок. "Гостей чемпионата, предполагаемых к размещению в гостинице Sheraton, поселят в двух других ростовских отелях", — отмечает она.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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