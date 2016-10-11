Sheraton в Ростове окончательно исключили из гостиниц к мундиалю

Ранее обе гостиницы хотели убрать из числа ключевых объектов гостеприимства на ЧМ-2018, однако из-за высокой степени готовности Hyatt решили оставить.
"Hyatt остается в перечне гостиниц, рекомендованных к размещению гостей Чемпионата мира. Сейчас для нее нашли нового инвестора, что позволяет по графику завершить отделочные работы", — говорит Камбулова.
По ее словам, вторую гостиницу из списка убрали из-за минимальной вероятности завершения проекта в срок. "Гостей чемпионата, предполагаемых к размещению в гостинице Sheraton, поселят в двух других ростовских отелях", — отмечает она.