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Суд по делу главы ГИБДД на Дону назначили на 21 октября

11 октября 2016, 10:26
В Ростове-на-Дону Советский райсуд отложил на 21 октября заседание по делу главы УГИБДД по области Сергея Моргачева, который, по информации СК, заставил работников за свои деньги провести ремонтные работы в здании полиции, эти сведения опубликовали на сайте суда.

Ранее появилась информация, что на ремонтные мероприятия потратили свыше трех миллионов рублей.

"Заседание пришлось отложить на 21 октября из-за того, что не пришли свидетели. Оно начнется в 12.00 мск", - сказано в сообщении.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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