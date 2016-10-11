Суд по делу главы ГИБДД на Дону назначили на 21 октября

В Ростове-на-Дону Советский райсуд отложил на 21 октября заседание по делу главы УГИБДД по области Сергея Моргачева, который, по информации СК, заставил работников за свои деньги провести ремонтные работы в здании полиции, эти сведения опубликовали на сайте суда.