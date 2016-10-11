Таганрогский прокурор отозвал судебный иск против газовиков

"Газпром" приостановил подачу "голубого топлива" котельной компании "Тепловая генерация", задолжавшей ему 32 миллиона рублей. После переговоров, которые длились несколько дней, сторонам конфликта удалось достичь соглашения о погашении образовавшейся задолженности, и они подписали договор залога на имущество котельной. Ресурсоснабжающая организация восстановила газоснабжение на следующий день. Однако впоследствии должник отказался от выполнения своих обязательств и не предоставил необходимую документацию для регистрации договора залога имущества.