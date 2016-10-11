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Таганрогский прокурор отозвал судебный иск против газовиков

11 октября 2016, 07:51
Прокурор Таганрога отозвал свое исковой заявление в суд против компании "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" с требованием возобновить подачу топлива в котельные "Тепловой генерации", сообщает ресурсоснабжающая организация.

Кроме того, были отменены и обеспечительные меры.

"Газпром" приостановил подачу "голубого топлива" котельной компании "Тепловая генерация", задолжавшей ему 32 миллиона рублей. После переговоров, которые длились несколько дней, сторонам конфликта удалось достичь соглашения о погашении образовавшейся задолженности, и они подписали договор залога на имущество котельной. Ресурсоснабжающая организация восстановила газоснабжение на следующий день. Однако впоследствии должник отказался от выполнения своих обязательств и не предоставил необходимую документацию для регистрации договора залога имущества.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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