В 2017 году ростовчане будут оплачивать новую коммунальную услугу

Согласно новой редакции Федерального закона "Об отходах производства и потребления", с 1 января 2017 года в квитанциях на оплату ЖКУ утилизацию твердых отходов вынесут отдельной строкой. Тарифы установит единый оператор в регионе, кроме того, он же будет заниматься логистикой сбора мусора у жильцов.