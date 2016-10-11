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В 2017 году ростовчане будут оплачивать новую коммунальную услугу

11 октября 2016, 09:15
С 1 января следующего года жители Ростова-на-Дону увидят в своих квитанциях новую строчку в перечне коммунальных услуг, сообщили на сайте правительства России.

"Сейчас горожане не оплачивают отдельно вывоз мусора, так как плата не нормирована, а тарифы устанавливает УК. Оплата входит в строку за "содержание и ремонт жилого помещения", – пояснили в ведомстве.

Согласно новой редакции Федерального закона "Об отходах производства и потребления", с 1 января 2017 года в квитанциях на оплату ЖКУ утилизацию твердых отходов вынесут отдельной строкой. Тарифы установит единый оператор в регионе, кроме того, он же будет заниматься логистикой сбора мусора у жильцов.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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