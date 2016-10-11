В Ростовской области двум охотникам грозит 2 года за убитого кабана

Двое местных жителей 51 и 45 лет отправились на охоту в хозяйство в станице Нижне-Кундрюченской Усть-Донецкого района. Однако нелегальные охотники не учли, что за ними ведется наблюдение.
"Местные егеря-охранники охотугодья были информированы о том, что кто-то расставляет ловушки, поэтому в лесу была установлена видеофиксация. Нарушители были задержаны в тот момент, когда пытались вывезти убитую самку дикой свиньи", - рассказала Ксения Баева.
Как уточнили в прокуратуре, мужчины перерезали горло животного, когда то попало в умело расставленную ловушку. Ущерб составил 75 тысяч рублей. Нелегальных охотников осудят за незаконную охоту с причинением крупного ущерба. Дело передано в суд. Подозреваемым грозит до 2 лет лишения свободы.