В Ростовской области двум охотникам грозит 2 года за убитого кабана

Как уточнили в прокуратуре, мужчины перерезали горло животного, когда то попало в умело расставленную ловушку. Ущерб составил 75 тысяч рублей. Нелегальных охотников осудят за незаконную охоту с причинением крупного ущерба. Дело передано в суд. Подозреваемым грозит до 2 лет лишения свободы.