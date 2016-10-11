rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Ростовской области двум охотникам грозит 2 года за убитого кабана

11 октября 2016, 09:23
Уголовное дело в отношении двух нелегальных охотников, убивших в начале апреля кабана, передано в суд, сообщила RostovGazeta помощник прокурора Усть-Донецкого района Ростовской области Ксения Баева.

Двое местных жителей 51 и 45 лет отправились на охоту в хозяйство в станице Нижне-Кундрюченской Усть-Донецкого района. Однако нелегальные охотники не учли, что за ними ведется наблюдение.

"Местные егеря-охранники охотугодья были информированы о том, что кто-то расставляет ловушки, поэтому в лесу была установлена видеофиксация. Нарушители были задержаны в тот момент, когда пытались вывезти убитую самку дикой свиньи", - рассказала Ксения Баева.

Как уточнили в прокуратуре, мужчины перерезали горло животного, когда то  попало в умело расставленную ловушку. Ущерб составил 75 тысяч рублей. Нелегальных охотников осудят за незаконную охоту с причинением крупного ущерба. Дело передано в суд. Подозреваемым грозит до 2 лет лишения свободы.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00