rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Ростовской области начались Дни Швеции

11 октября 2016, 07:23
Дни Швеции пройдут на Дону с 11 по 13 октября, сообщили в областном правительстве.

"Дон за эти три дня посетят более 50 шведских предпринимателей, научных и культурных деятелей. Они оценят потенциал Ростовской области для инвестиций, а также покажут собственные проекты", – добавили власти региона.

Первый день Дней Швеции начнется в Донской публичной библиотеке столицы области. Там торжественно откроют выставку шведской литературы и покажут документальные фильмы об Астрид Линдгрен. Гости посетят ростовский Дом кино. Во вторник, 12 октября, делегация побывает на "Ростсельмаше", затем они встретятся с губернатором Дона Василием Голубевым, который проведет презентацию экономического потенциала Ростовской области.

Шведы проведут многочисленные встречи с представителями донского бизнеса и политиками, в том числе с главой Ростова-на-Дону Сергеем Горбанем.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00