В Ростовской области начались Дни Швеции

Первый день Дней Швеции начнется в Донской публичной библиотеке столицы области. Там торжественно откроют выставку шведской литературы и покажут документальные фильмы об Астрид Линдгрен. Гости посетят ростовский Дом кино. Во вторник, 12 октября, делегация побывает на "Ростсельмаше", затем они встретятся с губернатором Дона Василием Голубевым, который проведет презентацию экономического потенциала Ростовской области.