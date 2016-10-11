В Ростовской области начались Дни Швеции

"Дон за эти три дня посетят более 50 шведских предпринимателей, научных и культурных деятелей. Они оценят потенциал Ростовской области для инвестиций, а также покажут собственные проекты", – добавили власти региона.
Первый день Дней Швеции начнется в Донской публичной библиотеке столицы области. Там торжественно откроют выставку шведской литературы и покажут документальные фильмы об Астрид Линдгрен. Гости посетят ростовский Дом кино. Во вторник, 12 октября, делегация побывает на "Ростсельмаше", затем они встретятся с губернатором Дона Василием Голубевым, который проведет презентацию экономического потенциала Ростовской области.
Шведы проведут многочисленные встречи с представителями донского бизнеса и политиками, в том числе с главой Ростова-на-Дону Сергеем Горбанем.