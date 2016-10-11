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В спор о земле на рынке Таганрога пришлось вмешаться бизнес-омбудсмену

11 октября 2016, 10:06
В Таганроге после вмешательства бизнес-омбудсмена разрешился судебный спор, связанный с земельным участком на рынке "Русское поле", сообщил уполномоченный на своем сайте.

"К бизнес-омбудсмену обратились предприниматели, которые владеют торговыми павильонами на рынке. При этом приобрести землю под ними они не могли, так как землю в собственность "Русского поля" передали в КУИ Таганрога", – пояснили на сайте уполномоченного.

Выяснилось, что в Арбитражном суде Ростовской области уже находилось дело о признании сделки между муниципальным учреждением и ООО "Городской рынок "Русское поле" недействительной. Бизнес-омбудсмен Олег Дереза вступил в судебный процесс в качестве третьего лица и принял участие в заседаниях.

Суд удовлетворил требования предпринимателей и признал сделку недействительной. Земельный участок вернули в собственность муниципалитета.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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