Власти Ростова не видят смысла увеличивать расходы на туризм

"Ежегодно на эти цели выделяют около 15-17 миллионов рублей. В текущем году это 16,5 миллиона", — отмечает она.
По ее словам, развитие туристической инфраструктуры города идет по трем направлениям. Первое – создание карт-схем на остановочных комплексах. Среди 800 карт-схем города в этом году обновили 370.
Второе направление – выпуск презентационной печатной продукции. "В этом году мы разработали гастрономический гид по ресторанам города, различные квесты-экскурсии и викторины для школьников на знание истории города", — говорит Камбулова.
Третьим направлением стало размещение информации о городе на различных туристических порталах и в социальных сетях.