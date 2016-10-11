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Власти Ростова не видят смысла увеличивать расходы на туризм

11 октября 2016, 07:14
На развитие туристической инфраструктуры Ростова-на-Дону из местного бюджета в этом году выделили 16,5 миллиона рублей, сообщила на пресс-конференции в понедельник директор департамента экономики администрации города Светлана Камбулова.

"Ежегодно на эти цели выделяют около 15-17 миллионов рублей. В текущем году это 16,5 миллиона", — отмечает она.

По ее словам, развитие туристической инфраструктуры города идет по трем направлениям. Первое – создание карт-схем на остановочных комплексах. Среди 800 карт-схем города в этом году обновили 370.

Второе направление – выпуск презентационной печатной продукции. "В этом году мы разработали гастрономический гид по ресторанам города, различные квесты-экскурсии и викторины для школьников на знание истории города", — говорит Камбулова.

Третьим направлением стало размещение информации о городе на различных туристических порталах и в социальных сетях.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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