Совфед ратифицировал соглашение о размещении ВКС РФ в Сирии

"При рассмотрении договора председатель комитета по обороне при СФ Виктор Озеров подчеркнул, что роль российских летчиков в Сирии исключительно оборонительная", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на сегодняшний день в мире насчитывается около 1 тысячи военных баз, 70% которых принадлежат США, у России всего 1 база в Тартусе. Ратификация соглашения станет еще одним шагом России на пути восстановления мира в Сирии.
Соглашение было принято практически единогласно, лишь один член СФ воздержался, остальные проголосовали "за".