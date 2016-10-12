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Совфед ратифицировал соглашение о размещении ВКС РФ в Сирии

12 октября 2016, 09:40
Совет федерации ратифицировал двустороннее соглашение о бессрочной дислокации российской авиагруппы в Сирии, сообщает в среду ТАСС.

"При рассмотрении договора председатель комитета по обороне при СФ Виктор Озеров подчеркнул, что роль российских летчиков в Сирии исключительно оборонительная", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день в мире насчитывается около 1 тысячи военных баз, 70% которых принадлежат США, у России всего 1 база в Тартусе. Ратификация соглашения станет еще одним шагом России на пути восстановления мира в Сирии.

Соглашение было принято практически единогласно, лишь один член СФ воздержался, остальные проголосовали "за".

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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