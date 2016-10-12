Свыше 40 домов в Ростове остались без горячей воды

"На утро 12 октября без горячей воды остаются 43 дома. Из них 26 домов принадлежат к "Теплокоммунэнерго", они лишились водоснабжения в результате порыва на одной из теплосетей. Остальные порывы - это отдельная вода. Это не аварийная ситуация, а процесс текущей эксплуатации", - заявил он.
Опрессовка в мае выявила большое количество порывов. Особенно это касается "Лукойла" и Теплокоммунэнерго, пояснил Арцыбашев. На восстановление после весенних аварий ушло около 3 месяцев. Осенняя опрессовка выявила меньше дефектов.
Свежие порывы произошли либо вчера, во вторник, либо в ночь со вторника на среду. Восстановить водоснабжение обещают уже сегодня.