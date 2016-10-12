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Свыше 40 домов в Ростове остались без горячей воды

12 октября 2016, 14:20
Без горячей воды в городе Ростов-на-Дону по данным на утро среды остались 43 дома, рассказал замглавы администрации Ростова по ЖКХ Владимир Арцыбашев.

"На утро 12 октября без горячей воды остаются 43 дома. Из них 26 домов принадлежат к "Теплокоммунэнерго", они лишились водоснабжения в результате порыва на одной из теплосетей. Остальные порывы - это отдельная вода. Это не аварийная ситуация, а процесс текущей эксплуатации", - заявил он.

Опрессовка в мае выявила большое количество порывов. Особенно это касается "Лукойла" и Теплокоммунэнерго, пояснил Арцыбашев. На восстановление после весенних аварий ушло около 3 месяцев. Осенняя опрессовка выявила меньше дефектов.

Свежие порывы произошли либо вчера, во вторник, либо в ночь со вторника на среду. Восстановить водоснабжение обещают уже сегодня.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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