rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Донская пловчиха взяла шефство над "Кубком Золотого кольца"

13 октября 2016, 09:43
Спортсменка из Ростовской области, призер Олимпийских игр в Рио и в Лондоне Юлия Ефимова взяла шефство над детскими соревнованиями "Кубка Золотого кольца" по плаванию, об этом пловчиха сообщила в своем Facebook.

В дальнейшем спортсменка планирует дать согласие на использование своего имени в названии соревнований. Впоследствии вместе со своими спонсорами она собирается предоставить подарки всем призерам заплывов брассом на стартах "Кубка Золотого кольца", которые пройдут в конце месяца в Рязани.

Кроме того, кто-то из наиболее талантливых юных пловцов может получить приглашение в команду Efimova Team. Также в планах у спортсменки в дальнейшем оказывать поддержку развитию детско-юношеского плавания в стране.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00