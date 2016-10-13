Донская пловчиха взяла шефство над "Кубком Золотого кольца"

В дальнейшем спортсменка планирует дать согласие на использование своего имени в названии соревнований. Впоследствии вместе со своими спонсорами она собирается предоставить подарки всем призерам заплывов брассом на стартах "Кубка Золотого кольца", которые пройдут в конце месяца в Рязани.