Донская пловчиха взяла шефство над "Кубком Золотого кольца"

В дальнейшем спортсменка планирует дать согласие на использование своего имени в названии соревнований. Впоследствии вместе со своими спонсорами она собирается предоставить подарки всем призерам заплывов брассом на стартах "Кубка Золотого кольца", которые пройдут в конце месяца в Рязани.
Кроме того, кто-то из наиболее талантливых юных пловцов может получить приглашение в команду Efimova Team. Также в планах у спортсменки в дальнейшем оказывать поддержку развитию детско-юношеского плавания в стране.