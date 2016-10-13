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"Триколор" после решения ФАС продолжает предлагать "бесплатные" услуги

13 октября 2016, 08:01
"Национальную спутниковую компанию", являющуюся владельцем бренда "Триколор ТВ", в августе этого года признали виновной в нарушении законодательства о рекламе, однако фирма по-прежнему предлагаются якобы бесплатные услуги, сообщают "Новые Известия".

Поводом для разбирательства послужила рекламная кампания телеоператора по продвижению ТВ пакета "Единый старт 0". Если верить рекламному слогану, абонент при подключении освобождался от необходимости платить за оборудование, средняя цена которого на тот момент составляла 7-12 тысяч рублей. 

Только позже становилось ясно, что стоимость оборудования включена в ежемесячную абонплату, которая на 350 рублей больше, чем по пакету "Единый". Получается, компания обещала выгоду, а на самом деле предоставляла рассрочку.

Фирма продолжает рекламировать "выгодные" акции и пакеты, в которых не прописана основная информация о полной стоимости предложения. Представитель компании заявляет, что все условия акции можно узнать на сайте оператора. Но такой подход отдаленно напоминает мелкий шрифт в рекламе.

Разбираться, насколько правомерны действия компании в дальнейшем продвижении товара, предстоит все той же УФАС.

Еще одна проблема — отключение государственных каналов, в случае если подписка на «Триколор» не продлена. Речь идет о Первом канале, России-1, России-24, ТВЦ, «Матче», ОТР, «Карусели», России-Культуре, «Петербург – 5 канале». Все они указом президента РФ относятся к перечню общедоступных. Однако по новой поправке «О средствах массовой информации», оператор фактически имеет право взимать за них плату, что он и делает. 

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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