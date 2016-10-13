"Триколор" после решения ФАС продолжает предлагать "бесплатные" услуги

Еще одна проблема — отключение государственных каналов, в случае если подписка на «Триколор» не продлена. Речь идет о Первом канале, России-1, России-24, ТВЦ, «Матче», ОТР, «Карусели», России-Культуре, «Петербург – 5 канале». Все они указом президента РФ относятся к перечню общедоступных. Однако по новой поправке «О средствах массовой информации», оператор фактически имеет право взимать за них плату, что он и делает.

