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Бешенство у полугодовалого бычка выявили на Дону

14 октября 2016, 08:54
Бешенство у шестимесячного бычка Мишки выявили ветврачи в поселке Несветай Ростовской области, информирует региональная станция по борьбе с болезнями животных.

"Хозяйка бычка, который отказывался от еды и мычал, обратилась в ветпункт. Мишку изолировали от других животных, через 5 дней болезни бычок умер", - сказано в сообщении.

У павшего животного подтвердился поставленный предварительно диагноз бешенства. Тушу сожгли, место захоронения золы продезинфицировали. На данный момент в районе ведутся мероприятия по предотвращению распространения инфекции, планируется ввести карантин. 

Напомним, это уже 25-й случай бешенства у животных, зафиксированный в Ростовской области с начала года.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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