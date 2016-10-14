Бешенство у полугодовалого бычка выявили на Дону

"Хозяйка бычка, который отказывался от еды и мычал, обратилась в ветпункт. Мишку изолировали от других животных, через 5 дней болезни бычок умер", - сказано в сообщении.
У павшего животного подтвердился поставленный предварительно диагноз бешенства. Тушу сожгли, место захоронения золы продезинфицировали. На данный момент в районе ведутся мероприятия по предотвращению распространения инфекции, планируется ввести карантин.
Напомним, это уже 25-й случай бешенства у животных, зафиксированный в Ростовской области с начала года.