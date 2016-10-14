Крупную партию сигарет везли контрабандисты на лодках из Украины на Дон

"Жители Украины ночью на лодке переправили на территорию Ростовской области 140 тысяч сигарет в обход таможенного пункта. На берегу их ждали двое жителей Дона, перегрузивших сигареты в автомобиль. Как только машина с контрабандой начала движение, она тут же была остановлена миллеровскими таможенниками", - сказано в сообщении.