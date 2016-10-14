rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Крупную партию сигарет везли контрабандисты на лодках из Украины на Дон

14 октября 2016, 14:05
Крупную партию сигарет изъяли сотрудники Миллеровского пропускного пункта у плывших в лодке контрабандистов из Украины, сообщает Южное таможенное управление.

"Жители Украины ночью на лодке переправили на территорию Ростовской области 140 тысяч сигарет в обход таможенного пункта. На берегу их ждали двое жителей Дона, перегрузивших сигареты в автомобиль. Как только машина с контрабандой начала движение, она тут же была остановлена миллеровскими таможенниками", - сказано в сообщении.

Сигареты "Донской табак" в количестве 7 тысяч пачек таможенники изъяли, на правонарушителей заведено административное дело, по итогам экспертизы может быть заведено уголовное дело.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Подробности гибели женщины из-за падения дерева назвали в Ростовской области
Сегодня, 09:35
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00