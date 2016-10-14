Множество улиц Новочеркасска в понедельник останутся без света

Днем света не будет на улицах Силикатная, Старочеркасская, Епифановская, Персиковая, Набережная, Восточная, Подгорная, Локомотивная, Балочная, Ореховая, Рогуйского, Абрикосовая, Коллективная, Заводская, Радужная, Медовая, Облепиховая, Вишневая, Курганная, Булавина, Пожарского, Индивидуальная, Кузнецовой, Соловьиная, Сарматская, Радужная, Малиновая, Нюхарева, Степная, Толбухина, Персиановская, Спортивная, Петровского, Фурманова, Транспортная.
Также на это время электричества не будет в переулках Силикатный, Ковыльный, Запрудный, на спуске Красный.
На несколько часов свет выключат на улицах Аксайская, Социалистическая, Кавказская, Орджоникидзе, в переулках Трудовой, Широкий, спусках Родниковый, Мастеровой.