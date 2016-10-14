Октябрьский районный суд в Ростове принял заявление Децла против Басты

Ранее Толмацкий пожаловался в одной из соцсетей, что громкая музыка в клубе Басты мешает ему. Василий Вакуленко оскорбил Децла в ответ на его обвинения. Басманный суд Москвы вернул заявление певца с рекомендацией обратиться в суд по месту регистрации ответчика.