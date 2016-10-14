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Октябрьский районный суд в Ростове принял заявление Децла против Басты

14 октября 2016, 15:00
В четверг Октябрьский районный суд принял Ростова-на-Дону заявление Кирилла Толмацкого, рэпера, выступающего под псевдонимом Децл, против Василия Вакуленко, которого поклонники знают как Басту, говорится на сайте ведомства.

Напомним, что Децл обвиняет ростовского музыканта в посягательстве на его достоинство и деловую репутацию и требует компенсировать свои моральные страдания денежной выплатой в размере одного миллиона  рублей.

Ранее Толмацкий пожаловался в одной из соцсетей, что громкая музыка в клубе Басты мешает ему. Василий Вакуленко оскорбил Децла в ответ на его обвинения. Басманный суд Москвы вернул заявление певца с рекомендацией обратиться в суд по месту регистрации ответчика.

Иск будет рассмотрен 10 ноября.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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