Октябрьский районный суд в Ростове принял заявление Децла против Басты

Напомним, что Децл обвиняет ростовского музыканта в посягательстве на его достоинство и деловую репутацию и требует компенсировать свои моральные страдания денежной выплатой в размере одного миллиона рублей.
Ранее Толмацкий пожаловался в одной из соцсетей, что громкая музыка в клубе Басты мешает ему. Василий Вакуленко оскорбил Децла в ответ на его обвинения. Басманный суд Москвы вернул заявление певца с рекомендацией обратиться в суд по месту регистрации ответчика.
Иск будет рассмотрен 10 ноября.