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Осквернённый вандалами памятник в Ростове восстановят за выходные

14 октября 2016, 15:15
Власти Ростова-на-Дону планируют восстановить осквернённый вандалами памятник жертвам репрессий, сообщили RostovGazeta в администрации Ростова.

В пятницу, 14 октября в Ростове с мемориала сорвали часть имён репрессированных со стендов и раскрасили стенды и плиты красной краской.

"Завтра управление культуры в рамках комиссионного выезда направится на место происшествия и оценит степень повреждений. Если ничего сложного и потребуют закраски только бетонные ограждения, это сделают в течение выходных", - добавили в администрации города.

Если сами стенды потребуют демонтажа и изготовления новых, на восстановление уйдёт несколько дней, уточнил собеседник. В свою очередь, главное управление МВД по Ростову сообщило, что ведётся расследование.

Памятник находится в центре города в парке Строителей.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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