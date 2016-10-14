Осквернённый вандалами памятник в Ростове восстановят за выходные

В пятницу, 14 октября в Ростове с мемориала сорвали часть имён репрессированных со стендов и раскрасили стенды и плиты красной краской.
"Завтра управление культуры в рамках комиссионного выезда направится на место происшествия и оценит степень повреждений. Если ничего сложного и потребуют закраски только бетонные ограждения, это сделают в течение выходных", - добавили в администрации города.
Если сами стенды потребуют демонтажа и изготовления новых, на восстановление уйдёт несколько дней, уточнил собеседник. В свою очередь, главное управление МВД по Ростову сообщило, что ведётся расследование.
Памятник находится в центре города в парке Строителей.