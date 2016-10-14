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Ростовский "Джонни Депп" мечтает сняться с кумиром, но его не зовут

14 октября 2016, 10:41
Житель Ростова Александр Падуков, которой прославился в местных СМИ как двойник известного актера Джонни Деппа, мечтает поработать со своим кумиром даже бесплатно, но таких предложений ему пока не поступило, заявил сам ростовчанин RostovGazeta.

Падуков отрастил усы и бороду, чтобы больше походить на известного актера, и обзавелся администратором, через которого теперь дает интервью. На своей странице в одной из соцсетей ростовчанин выкладывает фотографии на фоне рекламных плакатов с настоящим Деппом, а также подборку статей о себе.

Падуков заявил, что хочет поработать с человеком, сделавшим его вдруг знаменитым, даже бесплатно.

"Готов сняться в любом фильме, я ему как профессионалу доверяю выбор картины. Гонорар? Работа с ним уже гонорар!", - сказал ростовчанин.

Он добавил, что пока его доходы не сравнятся с гонорарами голливудской звезды.

"Играю, работаю в театре, работаю в клубе, работаю на приусадебном участке. Доход где-то около двух-трех кур, и сотня яиц, и с десяток-другой розданных автографов", - сетует местный житель.

Падуков делает вид, что ему не очень нравится слава вокруг него, и на вопрос о том, какую реакцию он вызывает у людей на улице, он отвечает: "в основном истерию и отупение".

Складывается впечатление, что жителю Дона не нравятся не только прохожие, но журналисты, с которыми связана его мечта.

"Мечта моя, чтобы корреспонденты, прежде чем брать интервью, внимательно смотрели ролики, вышедшие на телевидении", - заявил он.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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