Ростовский "Джонни Депп" мечтает сняться с кумиром, но его не зовут

Падуков отрастил усы и бороду, чтобы больше походить на известного актера, и обзавелся администратором, через которого теперь дает интервью. На своей странице в одной из соцсетей ростовчанин выкладывает фотографии на фоне рекламных плакатов с настоящим Деппом, а также подборку статей о себе.

