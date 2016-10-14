Ростовский "Джонни Депп" мечтает сняться с кумиром, но его не зовут

Падуков отрастил усы и бороду, чтобы больше походить на известного актера, и обзавелся администратором, через которого теперь дает интервью. На своей странице в одной из соцсетей ростовчанин выкладывает фотографии на фоне рекламных плакатов с настоящим Деппом, а также подборку статей о себе.
Падуков заявил, что хочет поработать с человеком, сделавшим его вдруг знаменитым, даже бесплатно.
"Готов сняться в любом фильме, я ему как профессионалу доверяю выбор картины. Гонорар? Работа с ним уже гонорар!", - сказал ростовчанин.
Он добавил, что пока его доходы не сравнятся с гонорарами голливудской звезды.
"Играю, работаю в театре, работаю в клубе, работаю на приусадебном участке. Доход где-то около двух-трех кур, и сотня яиц, и с десяток-другой розданных автографов", - сетует местный житель.
Падуков делает вид, что ему не очень нравится слава вокруг него, и на вопрос о том, какую реакцию он вызывает у людей на улице, он отвечает: "в основном истерию и отупение".
Складывается впечатление, что жителю Дона не нравятся не только прохожие, но журналисты, с которыми связана его мечта.
"Мечта моя, чтобы корреспонденты, прежде чем брать интервью, внимательно смотрели ролики, вышедшие на телевидении", - заявил он.