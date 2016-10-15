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Банк вновь ограбили в Ростове

15 октября 2016, 10:17
Полиция расследует преступление, которое, по данным СМИ, связано с ограблением банка в Ростове-на-Дону, сообщил RostovGazeta представитель областного управления МВД РФ.

Ранее появилась информация, что в одном из банков донской столицы женщина, угрожая взрывом, похитила деньги.

"Полицейские проводят мероприятия по раскрытию преступления", - отметил собеседник агентства.

Это не единственный подобный случай в городе. Так, на этой неделе неизвестные пытались взломать банкомат в банке "Кубань Кредит" на улице Пушкинской, однако сработала сигнализация.

Кроме того, в июле был ограблен "Бинбанк". В апреле произошло ограбление финансового учреждения на два миллиона рублей.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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