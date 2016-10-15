Банк вновь ограбили в Ростове

Ранее появилась информация, что в одном из банков донской столицы женщина, угрожая взрывом, похитила деньги.
"Полицейские проводят мероприятия по раскрытию преступления", - отметил собеседник агентства.
Это не единственный подобный случай в городе. Так, на этой неделе неизвестные пытались взломать банкомат в банке "Кубань Кредит" на улице Пушкинской, однако сработала сигнализация.
Кроме того, в июле был ограблен "Бинбанк". В апреле произошло ограбление финансового учреждения на два миллиона рублей.