Тела погибших в ДТП в Северной Осетии доставят в Ростов

По данным полиции, что в пятницу утром в районе Беслана пассажирский автобус, следовавший в Ереван, столкнулся с грузовиком. Почти все, кто получил в результате ДТП травмы, являются жителями республики Армения. Также выяснилось, что в числе жертв аварии трое жителей Дона, которые ехали на спортивный турнир по каратэ в Ереван. Источники в силовых структурах считают, что причиной аварии могла стать утомленность водителя. По официальной версии полиции, водитель не справился с управлением.
"Из Ростова в Северную Осетию прибыл грузовик, который доставит в область тела трех погибших жителей области, транспорт предоставлен областью", - говорится в сообщении. Кроме этого, в республику прибыли родственники погибших, им оказывают помощь психологи МЧС.
По данным чрезвычайного ведомства, среди жертв автоаварии тренер по каратэ, отец одного из пострадавших мальчиков и несовершеннолетний спортсмен. Еще четверо детей находятся в больнице, двоих поместили в реанимационное отделение, так как они получили тяжелые травмы.
После ДТП, по информации североосетинского правительства, контроль за пассажирскими перевозками будет усилен, в том числе это касается международных перевозок.