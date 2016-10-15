Тела погибших в ДТП в Северной Осетии доставят в Ростов

По данным полиции, что в пятницу утром в районе Беслана пассажирский автобус, следовавший в Ереван, столкнулся с грузовиком. Почти все, кто получил в результате ДТП травмы, являются жителями республики Армения. Также выяснилось, что в числе жертв аварии трое жителей Дона, которые ехали на спортивный турнир по каратэ в Ереван. Источники в силовых структурах считают, что причиной аварии могла стать утомленность водителя. По официальной версии полиции, водитель не справился с управлением.

