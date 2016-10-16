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Судейство в матче "Спартак" - "Ростов" было безобразным - Данильянц

16 октября 2016, 10:35
Главный тренер футбольной команды "Ростов" Иван Данильянц заявил, что судейство в игре со "Спартаком" было безобразным, эту информацию опубликовали на сайте ростовского клуба.

"Это было судейское представление. С этим безобразием мы столкнулись дважды за сезон. Первый раз это случилось в Санкт-Петербурге с удалением Александра Гацкана", - приведены слова тренера в сообщении.

Уточняется, что Данильянц остался доволен содержанием матча, так как оно было на высшем уровне.

Сама игра прошла в субботу и завершилась победой "Спартака" со счетом 1:0. В ходе матча удалили Федора Кудряшова за опасную игру. Также вторую желтую карточку получил Сесар Навас.

Ранее молодежка "Ростова" смогла одержать победу над "Спартаком".

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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