Судейство в матче "Спартак" - "Ростов" было безобразным - Данильянц

"Это было судейское представление. С этим безобразием мы столкнулись дважды за сезон. Первый раз это случилось в Санкт-Петербурге с удалением Александра Гацкана", - приведены слова тренера в сообщении.
Уточняется, что Данильянц остался доволен содержанием матча, так как оно было на высшем уровне.
Сама игра прошла в субботу и завершилась победой "Спартака" со счетом 1:0. В ходе матча удалили Федора Кудряшова за опасную игру. Также вторую желтую карточку получил Сесар Навас.
Ранее молодежка "Ростова" смогла одержать победу над "Спартаком".