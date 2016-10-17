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Автошколы Ростова опровергли рост провалов экзаменов в ГАИ

17 октября 2016, 13:32
Автошколы города Ростова-на-Дону опровергли данные ГИБДД о падении почти вдвое доли сдающих на права после ужесточения требований к прохождению экзамена, сообщили журналисту RostovGazeta сразу в нескольких автошколах города.

Процедура сдачи экзаменов на права изменилась с 1 сентября. Теперь за каждые два неправильных ответа в билете по теории даются пять дополнительных вопросов, к трем практическим заданиям на площадке добавили еще два, расширился список из типичных ошибок на дорогах в городе. После изменения процедуры сдачи экзамена процент получивших права с первого раза, по данным МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области, сократился с 20 до 12%. По данным автошкол, он остался прежним – каждый второй сдает на права с первого раза.

"Процент сдачи теории у нас 99,9. Вождение с первого раза сдают не все – около 50%, но уже через неделю можно попробовать еще раз", — отмечает сотрудник автошколы.

Эти данные подтвердили и в других автошколах города.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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