Автошколы Ростова опровергли рост провалов экзаменов в ГАИ

Процедура сдачи экзаменов на права изменилась с 1 сентября. Теперь за каждые два неправильных ответа в билете по теории даются пять дополнительных вопросов, к трем практическим заданиям на площадке добавили еще два, расширился список из типичных ошибок на дорогах в городе. После изменения процедуры сдачи экзамена процент получивших права с первого раза, по данным МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области, сократился с 20 до 12%. По данным автошкол, он остался прежним – каждый второй сдает на права с первого раза.



"Процент сдачи теории у нас 99,9. Вождение с первого раза сдают не все – около 50%, но уже через неделю можно попробовать еще раз", — отмечает сотрудник автошколы.

