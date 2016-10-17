Чиновники Минтранса Дона пойдут под суд за аферы в конкурсе на перевозки

"По данным следствия, фигуранты в ходе конкурса на право заключения контракта на осуществление пассажирских перевозок после вскрытия конвертов подменили документы участников", - сказано в сообщении.
Уточняется, что, согласно версии СК, обвиняемые подменили документы двух бизнесменов и одной организации, из-за этого они одержали победу в трех лотах. Однако эти участники использовали более старый автопарк, по сравнению в другими конкурентами.
По факту превышения полномочий завели уголовное дело. Максимальное наказание составляет четыре года заключения.