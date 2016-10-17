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Чиновники Минтранса Дона пойдут под суд за аферы в конкурсе на перевозки

17 октября 2016, 16:09
В суд передали уголовное дело в отношении главы управления Минтранспорта Ростовской области Сергея Соколова и главного специалиста отдела управления ведомства Александра Ткаченко за аферу во время конкурса на право заключения договора о выполнении пассажирских перевозок, сообщает в понедельник СКР.

"По данным следствия, фигуранты в ходе конкурса на право заключения контракта на осуществление пассажирских перевозок после вскрытия конвертов подменили документы участников", - сказано в сообщении.

Уточняется, что, согласно версии СК, обвиняемые подменили документы двух бизнесменов и одной организации, из-за этого они одержали победу в трех лотах. Однако эти участники использовали более старый автопарк, по сравнению в другими конкурентами.

По факту превышения полномочий завели уголовное дело. Максимальное наказание составляет четыре года заключения.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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