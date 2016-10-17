Диету для улучшения сна и сексуальной жизни разработали ученые

"Более 200 человек возрастной группы около 40 лет приняли участие в длившемся 2 года эксперименте. Одна группа должна была на 25% снизить калорийность еды за счет уменьшения объема порции, вторая группа питалась как обычно", - сказано в публикации.
По итогам исследования оказалось, что участники первой группы похудели в среднем на 6.7 килограмма. Кроме снижения веса, у этой группы наблюдалось увеличение сексуальной активности и стабилизация сна.
Ученые сделали вывод, что разумное сокращение калорийности приводит к похудению и улучшению общего самочувствия. Самое приятное в этой диете то, что есть можно все, но следить при этом за количеством калорий.